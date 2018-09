Bayern Monachium w trudnej sytuacji

Sezon zacz±ł się fatalnie dla Bayernu, je¶li chodzi o kontuzje. Na dłużej z gry wypadli Corentin Tolisso i Kingsley Coman. Jak mówi± dziennikarze stacji TV "Sport1" otwiera to szansę przed młodymi piłkarzami. Jednym z nich jest Marcel Zylla, który już niedługo może zadebiutować.

18-letni Polak już latem wzi±ł udział w tournee Bayernu po Stanach Zjednoczonych. Przez niemieckie media jest porównywany do Mesuta Oezila (Arsenal) - to ze względu na jego technikę i styl gry.

Robert Lewandowski i Marcel Zylla?

Zylla jest ofensywnym pomocnikiem i mógłby grać za plecami Roberta Lewandowskiego. Grał dla Bayernu w młodzieżowej Lidze Mistrzów.

Piłkarz wyst±pił w kadrze Niemiec do lat 17, ale potem zmienił zdanie i zacz±ł grać dla Polski. Zadebiutował już w reprezentacji do lat 19, a Jacek Magiera powołał go do kadry U20 na paĽdziernikowe mecze Turnieju O¶miu Narodów z Czechami i Holandi±.

