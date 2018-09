- Myślę, że Lewandowski jest wystarczająco dobry, żeby sprawdzić się w każdym klubie świata. Gra już zresztą w czołowym, Bayernie Monachium. Byłby wzmocnieniem każdej drużyny, nawet najmocniejszej - powiedział Ronaldo Luis Nazario de Lima w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", pytany o to, czy polski napastnik poradziłby sobie w Realu Madryt.

Przypomnijmy, że latem światowe media informowały o możliwym transferze kapitana reprezentacji Polski do madryckiego zespołu. Sam zawodnik również nie krył chęci zmiany otoczenia, kilkukrotnie prosząc o rozmowy z władzami i trenerami Bayernu Monachium. Ostatecznie mistrzowie Niemiec nie zgodzili się na sprzedaż swojego najlepszego strzelca, podkreślając, że ma on wciąż ważny kontrakt, który obowiązuje do 2021 roku.

Lewandowski w obecnym sezonie rozegrał w barwach Bayernu pięć spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił sześć goli i zaliczył jedną asyste.