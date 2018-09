Franck Ribery nie obejrzał do końca meczu Bundesligi, który Bayern wygrał 3:1 z Bayerem Leverkusem. Jak zauważa "Sport Bild", Francuz w 83. minucie opuścił ławkę rezerwowych, zamówił taksówkę i pojechał do domu. W tym momencie Bayern nie miał już żadnych zmian do wykorzystania

Od razu pojawiły się głosy, że Francuz może być zły na trenera Kovaca, że ten nie dał mu zagrać w spotkaniu i opuścił stadion w ramach protestu. - Piłkarz odpowiedział jednak "SportBildowi", że wszystko zostało ustalone z trenerem. - Nie miało to nic z wspólnego z tym, że mogę być wściekły. Było to omówione w trenerem.

Gazeta dodaje, że "angielskie wyjście" Ribery'ego miało związek z jego sprawami rodzinnymi.

Ribéry nie był jedyną gwiazdą klubu, która w wygranym 3-1 meczu Bayernu oglądała mecz z boku. Leona Goretzki i Mats Hummels nie było nawet w na ławce rezerwowych.

