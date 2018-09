Bayer Leverkusen to według wielu ekspertów jedyna drużyna, która aktualnie jest w stanie zagrozić Bayernowi Monachium. Miało się to potwierdzić w sobotę. I rzeczywi¶cie, potwierdziło w 5. minucie. Wła¶nie wtedy Wendell wykorzystał rzut karny, który dał go¶ciom prowadzenie.

Po bramce zawodnika Bayeru do głosu doszli już jednak piłkarze z Monachium, którzy panowania na boisku nie oddali do samego końca. Zespół Niko Kovaca bardzo szybko odrobił straty, bo już w 10. minucie gola strzelił Corentin Tolisso, a dziewięć minut póĽniej na listę strzelców wpisał się Arjen Robben.

Gospodarze szybko odrobili straty i równie szybko przestali szaleńczo atakować. Zamiast tego spokojnie rozgrywali, czekaj±c na błędy rywali. Rywali, którzy również czekali, ale na okazje do kontrataków, a tych nie było - ani do końca pierwszej, ani drugie połowy. Kiedy wydawało się, że Bayern prowadzenia nie powiększy, go¶cie zaatakowali odważniej i... sami pozwolili przeciwnikowi na kontratak. Robben zagrał w pole karne do Thiago, ten do¶rodkował piłkę, a bramkarza strzałem głow± pokonał James Rodriguez, który przypieczętował zwycięstwo Bawarczyków.

90 minut na boisku przebywał Robert Lewandowski, dla którego sobotnie spotkanie było spotkaniem jubileuszowym. Polak wyst±pił bowiem w barwach mistrzów Niemiec już po raz 200. W sobotę na listę strzelców wpisać się jednak nie zdołał.