Latem nie było dnia, aby hiszpańskie lub niemieckie media nie ł±czyły Lewandowskiego z Realem Madryt. Ostatecznie kapitan reprezentacji Polski zdecydował się zostać w Monachium, ale temat transferu może jednak powrócić...

- Dobrze, że Robert znów jest w pełni skoncentrowany na Bayernie. Latem gło¶no mówiło się o jego transferze do Realu i ja rozumiem jego nastawienie, bo to byłby krok do przodu w jego karierze. Uważam też, że je¶li Benzema nie rozegra dobrego sezonu w Realu, to następnego lata znowu zadzwoni telefon w Monachium - stwierdza Meijer, który wraz z Kovacem grał w Hamburgu i Bayerze Leverkusen.

Holender stwierdził także, że Polak pasowałby do... reprezentacji Niemiec.

- Szkoda, że Robert Lewandowski nie może grać dla reprezentacji Niemiec. To byłoby idealne rozwi±zanie. Lewandowski to kompletny napastnik, eksponat superklasy. Potrafi zrobić wszystko, strzela mnóstwo goli i praktycznie nie ma słabego punktu - zakończył Meijer.



Kilka tygodni temu niemieckie media sugerowały, że Lewandowski przedłuży kontrakt z mistrzami Niemiec, ale z informacji Sport.pl wynika, że Pini Zahavi nie rozmawiał z działaczami Bayernu o przedłużeniu kontraktu z napastnikiem. Spotkanie Zahaviego z Karlem-Heinzem Rummenigge miało raczej na celu oczyszczenie atmosfery po wydarzeniach ostatnich miesięcy.

Lewandowski kapitalnie rozpocz±ł nowy sezon, w czterech oficjalnych meczach strzelił sze¶ć goli.

