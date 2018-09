Chorwacki szkoleniowiec objął Bawarczyków latem i na dzień dobry wprowadził szereg zasad, których mieli się trzymać zawodnicy. Teraz jednak zmienił zdanie. Kovac anulował zakaz dotyczący smartfonów i całkowicie zrezygnował z wymierzania piłkarzom kar finansowych, licząc na ich zdrowy rozsądek i poczucie odpowiedzialności.

Jeszcze do niedawna Robert Lewandowski i spółka mieli zakaz używania telefonów w szatni, podczas wspólnych posiłków czy podczas zabiegów rehabilitacyjnych. Teraz jednak żadna grzywna im już nie grozi. To nagroda dla piłkarzy, którzy udanie rozpoczęli sezon. Udanie, bo wygrali Superpuchar Niemiec, a w lidze odnieśli same zwycięstwa.

W sobotę Bayern podejmie na Allianz Arenie Bayer Leverkusen, początek meczu o godz. 15:30.