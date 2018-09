Tuż po mistrzostwach świata, na których pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Francji z Pavardem w składzie, niemieckie media informowały, że VfB Stuttgart (aktualny klub piłkarza) doszedł do porozumienia z Bayernem Monachium w sprawie transferu. Zawodnik miał rozegrał jeszcze sezon w Stuttgarcie, a następnie przenieść się do Bawarii.

Okazuje się, że do porozumienia nie doszło, o czym kilka dni temu informował sam piłkarz. Najpierw do walki o podpis utalentowanego Francuza włączyła się więc Barcelona, a teraz zrobił to Juventus.

Zdaniem portalu "Calciomercato", mistrzowie Włoch spróbują sprowadzić zawodnika już zimą.

