strach_sie_bac 11 minut temu 0

Jeżeli Rummenigge wystarczy mistrzostwo kraju i wyjście z grupy LM to nie musi robić żadne transfery od lat są tłem dla najlepszych, bo nie mają piłkarzy najlepszych. Skup niemieckiego zaciągu, żeby tylko lokalnego rywala osłabić to taktyka na miejscową ligę, na Ligę Misiów to za malutko.