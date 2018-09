W zeszłym sezonie w radzie drużyny nie było Weigla i Delaneya. Ich miejsca zajmowali: Nuri Sahin i Roman Weidenfeller. Ale latem Turek został piłkarzem Werderu Brema, a wieloletni bramkarz BVB zakończył karierę.

Piszczek, Schmelzer i Reus to piłkarze z najdłuższym stażem w drużynie. Polak występuje w Borussii od ośmiu lat, lewy obrońca od dziesięciu, a skrzydłowy od sześciu. 23-letni Weigl trafił do BVB zaledwie trzy lata temu, ale ma i tak znacznie dłuższy staż w zespole niż Delaney, który dopiero w lipcu zameldował się w Dortmundzie. Wraz z Duńczykiem do drużyny trafił trener Favre.

Rada drużyny odpowiada za lepszą komunikację pomiędzy zespołem a trenerem. To jej członkowie mają być także "głosem w szatni" podczas negocjacji z zarządem.

Po dwóch kolejkach Bundesligi Borussia ma cztery punkty i zajmuje czwarte miejsce w lidze. Liderem jest Bayern Monachium.