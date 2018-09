Chorwacki szkoleniowiec pracuje w Bayernie Monachium od 70 dni. Niemiecki dziennik "Bild" ocenił jego dotychczasową pracę. I choć go pochwalił, to wciąż pozostaje miejsce do poprawy.

"Bild" ocenił rolę i wpływ Kovaca na takie aspekty jak: taktyka, przygotowanie fizyczne, sukcesy, atmosfera w drużynie czy relacje z przełożonymi. Niemieccy dziennikarzy wystawili mu oceny od 1 do 6 (gdzie 1, to najwyższa ocenia, a 6 najniższa). Sukcesy - 1

Bayern Monachium rozbił Eintracht Frankfurt 5:0 w meczu o Superpuchar Niemiec. Trzy gole dla mistrzów kraju strzelił Robert Lewandowski. Dodatkowo Bayern nie przegrał żadnego meczu o stawkę w tym sezonie. Atmosfera w szatni - 2

"Bild" zaznacza, że Chorwat jest dla swoich zawodników dobrym kolegą, ale jednocześnie zachowuje odpowiedni dystans. Kovac pochwalony został także za jego relację z Lewandowskim. „Sercem jestem znowu w Bayernie” – to najważniejsze zdanie Roberta Lewandowskiego w długim wywiadzie dla „SportBild” sprzed kilku tygodnii, zatytułowanym na okładce „Dlaczego chciałem odejść”. - Miałem oferty z innych klubów i rozważałem je, bo wiosną nie czułem się już w Monachium chciany. Ale przekonałem się, że jest inaczej, że ludziom na mnie zależy – wyjaśnia Polak. Słowa króla strzelców ligi niemieckiej potwierdził trener Bayernu. - Lewandowski jak każdy potrzebuje gwarancji, że jest potrzebny drużynie, a klub wspiera go i szanuje - powiedział Kovac cytowany przez portal sport1.de. I dodał: - Powiedziałem mu: jesteś dla mnie bardzo, bardzo ważnym piłkarzem. Należysz do trójki, piątki najlepszych środkowych napastników na świecie. Na tę chwilę Robert wygląda bardzo dobrze. Cieszy mnie to, że znowu dobrze się bawi grając w piłkę - mówił chorwacki trener.



Przygotowanie fizycznie - 1 "Bild" argumentuje wysoką ocenę tym, że żadne zawodnik, z wyjątkiem Kingsleya Comana, nie odniósł poważnej kontuzji. Relacje z szefami - 1 Trener dostał wysoką notę, bo podobno ma bardzo dobre relacje z szefami, a ci dają mu pełne poparcie i zaufanie. Odczucia fanów - 2 - Początkowo wiele osób wątpiło w sukcesy Bayernu pod wodzą Kovaca, ale teraz zmienia się optyka. I coraz więcej fanów jest nastawionych entuzjastycznie.



Taktyka - 3

Najniższą ocenę przyznano za taktykę. Nowy trener uszczelnił defensywę, ale w ofensywie jest jeszcze sporo mankamentów. "Bild" broni jednak Chorwata, że przez mistrzostwa świata w Rosji nie miał od razu do dyspozycji wszystkich zawodników.