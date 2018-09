strange_email godzinę temu Oceniono 5 razy 3

Agent Lewandowskiego zalatwil mu przedluzenie kontraktu, obligatoryjny zakup 1,000 kg batonikow byAnn miesiecznie przez Bayern oraz to, ze kara dla zle grajacych zawodnikow bedzie uczestnictwo w obozach byAnn razem z polskimi glonojadami, przepraszam, celebrytkami, ktore beda im slodko piszczec z podniecenia do uszu, bo znalazly sie w tej samej sali co byAnn.

W ramach bonusu Kubica dostanie umowe jako nadworny kierowca Karla-Heinza.

Taki news. Z Gazety. Czyli z dupy.