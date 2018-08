Paulinho w Barcelonie grał rok, ale szans na utrzymanie miejsca w składzie w tym sezonie nie miał, więc wrócił na zasadzie wypożyczenia do ligi chińskiej. I znów jest tam gwiazdą.

Arjen Robben: Byłem wkurzony, że usiadłem na ławce

- Przyszedłem tutaj, bo wierzę w w to, co klub ma do zaoferowania w kontekście mojej karier. A liczby chyba udowadniają, że jestem szczęśliwy, że biegam w koszulce Guangzhou Evergrande - powiedział piłkarz.

Paulinho drugi raz reprezentuje barwy tej drużyny. W latach 2015-2017 zagrał w 63 mecze i strzelił siedemnaście goli. W tym sezonie zagrał w ośmiu meczach, w których zaliczył osiem trafień i pięć asyst. Jego zespół wygrał siedem z tych meczów, jeden przegrał i ma bilans bramek 32-6.

Bayern odda Boatenga do PSG, w zamian dostanie Draxlera?

Girona - Real Madryt. Wysoka wygrana Realu, dublet Benzemy