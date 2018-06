O sprawie informuje "Kicker". Zdaniem niemieckiej gazety Borussia Dortmund jest bliska zakontraktowania Achrafa Hakimiego z Realu Madryt. Defensor miał odrzucić ofertę z Napoli i według źródeł dziennika zwiąże się 3 letnim kontraktem z BVB.

Informacja o przyjściu 19-latka do klubu z Dortmundu na pewno nie jest dobrą dla Łukasza Piszczka, ponieważ dochodzi mu nowy konkurent w walce o miejsce w składzie.

Samo sprowadzenie do zespołu piłkarza pochodzącego z Maroka jest związana z wiekiem reprezentanta Polski. Jak poinformowała wprost gazeta Piszczek nie jest już w stanie zagrać na wysokim poziomie wszystkich spotkań w sezonie (około 40-50 w ciągu ok. 10 miesięcy) klubowym, dokładając do tego również mecze reprezentacji.

W takim wypadku działacze Borussii uznały, że konieczne jest wzmocnienie na pozycji prawego obrońcy, tak aby odciążyć trochę 33-letniego reprezentanta Polski, aby był lepiej przygotowany na spotkania z lepszymi zespołami.

Hakimi to reprezentant Maroka, który zagrał we wszystkich możliwych spotkaniach swojej kadry na mistrzostwach świata. W Realu Madryt zagrał w 17 meczach (1315 minut na boisku), w których zdobył 2 bramki i zaliczył 1 asystę.

Portal "Transfermarkt" wycenia 19-latka na 5 milionów euro. Jego kontrakt z Realem obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku.