Bundesliga. Oficjalnie: Bayern Monachium zaprezentował przyszłego trenera!

marold77 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

"Po tym jak Bayern spóźnił się w walce o Thomasa Tuchela (...)"



No wszystko robili zeby sie spoznic... to by byla jeszcze wieksza tragedia niz Ancelotti. Ale sadze ze Kovac to przyszla degrengolada i zabawa wylacznie na wlasnym podworku nic poza tym.