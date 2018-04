Bundesliga. Jakub Błaszczykowski wrócił do treningów z Wolfsburgiem

Jakub Błaszczykowski wrócił do treningów z pierwszą drużyną VFL Wolfsburg. To niespodzianka, bo jeszcze do niedawna reprezentant Polski trenował indywidualnie w Płocku.

Ostatni występ w Bundeslidze Błaszczykowski zanotował 5 listopada 2017 roku. Kilka dni później zagrał w sparingach reprezentacji Polski, ale ze zgrupowania wrócił z urazem. Problem sprawiają przewlekłe bóle kręgosłupa. Błaszczykowski miał wznowić treningi wraz z początkiem roku. W końcu zaczął trenować z kolegami, ale po chwili wrócił do indywidualnych zajęć. Ponownie, bo ból w plecach nie ustępował. I to ból niewiadomego pochodzenia, bo lekarze z Wolfsburga mieli problem z postawieniem odpowiedniej diagnozy (chodziło o jeden z mięśni wewnętrznych). Dlatego Błaszczykowski kilka tygodni temu - który jak na złość po drodze, czyli w połowie marca, nabawił się jeszcze drobnej kontuzji mięśnia czworogłowego - poprosił klub o zgodę na indywidualne zajęcia ze specjalistą w Polsce. I takim właśnie sposobem wylądował w Płocku, gdzie trenerem Wisły jest jego wujek Jerzy Brzęczek. Nie wiadomo jeszcze kiedy Błaszczykowski miałby wrócić na boisko. Wolfsburgowi zostało jeszcze pięć spotkań do końca sezonu (12 maja). Zespół jest uwikłany w walkę o utrzymanie. Zajmuje 15. miejsce z dwoma punktami przewagi nad 16. Mainz (to pozycja barażowa) oraz 7 pkt przewagi nad strefą spadkową. Adam Nawałka liczy na to, że Błaszczykowski wróci do formy przed mistrzostwami świata. Pierwszy mecz reprezentacji Polski na rosyjskim mundialu odbędzie się 19 czerwca z Senegalem.

