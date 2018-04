Bundesliga. Arjen Robben i Franck Ribery zostaną w Bayernie na kolejny sezon

Obecne umowy Ribéry'ego i Robbena wygasają 30 czerwca. Po sobotnim meczu do ich sytuacji odniósł się Karl-Heinz Rummenigge. Jak poinformował Christian Falk ze „Sport Bilda”, prezes Bayernu potwierdził, że kontrakty obu zawodników zostaną przedłużone.

W sobotę Bayern Monachium sięgnął po szóste z rzędu mistrzostwo Niemiec. Podopieczni Juppa Heynckesa, wygrywając 4:1 z Augsburgiem, zapewnili sobie tytuł na pięć kolejek przed końcem sezonu. Gole dla Bawarczyków strzelili Corentin Tolisso, James Rodriguez, Arjen Robben oraz Sandro Wagner.

35-letni Ribery występuje w Monachium od 2007 roku - do Niemiec przeniósł się z Olympique Marsylia, kosztował 30 mln euro. Rok od niego młodszy Robben trafił do Bayernu w 2009 roku. Bawarczycy pozyskali go z Realu Madryt za 24 mln euro.