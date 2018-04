Oliver Kahn wskazał idealnego trenera dla Bayernu Monachium

Bayern pewnie zmierza po mistrzostwo Niemiec, a w Champions League jest jedną nogą w półfinale. Drużyna Juppa Heynckes wygrała pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie z Sevillą 2:1 i jest faworytem przed rewanżem w Monachium. Monachijczycy są również w grze o Puchar Niemiec. W półfinale zagrają z Bayerem Leverkusen.

Szansa na potrójną koronę jest, ale nawet to nie przekonałoby Heynckesa do kontynuowania swojej pracy w Bayernie. Władze klubu już szukają następcy 72-letniego szkoleniowca. Swojego faworyta wskazał Oliver Kahn.

- Bayern powinien rozważyć zatrudnienie Zinedine’a Zidane’a. On jest fenomenalny. Pytacie, co robi dobrze? Potrafi poprowadzić drużynę pełną gwiazd. Sam zresztą był supergwiazdą. Wielu byłych piłkarzy nie umiało odnaleźć się w roli trenera, ale jemu się udało. I to w jaki sposób! Wygrał wszystko z Realem, jest bliski doprowadzenia zespołu do trzeciej z rzędu Ligi Mistrzów - przyznał były bramkarz monachijskiego klubu na antenie ZDF.

- Zidane byłby perfekcyjny dla Bayernu, nawet jeśli nie mówi po niemiecku i musiałby się go nauczyć - dodał.

Oliver Kahn to legendarny bramkarz Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec. W narodowych barwach rozegrał 85 meczów. W Bayernie zagrał w 632 spotkaniach. Karierę zakończył w 2008 roku.