Bundesliga. Trener Bayernu skomentował potencjalny transfer Lewandowskiego do Realu

Jupp niedługo sam wybierze się na zasłużony spoczynek więc może sobie szczekać bo musi żyć pośród kibiców w Niemczech i zachować twarz. A zresztą pod stołem i tak zmięknie i tak. Przyjdzie nowy trener, Lewego już nie będzie, i będzie gadał że on o niczym nie wiedział a gdyby wiedział to by nie pozwolił. Wszystko po to by wilk był syty i owca cała, a kibole żeby znaleźli sobie chłopczyka do bicia i wentylowania swojej frustracji, czyli Lewego, który będzie już daleko szwargotał łamanym hiszpańskim.