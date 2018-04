Bundesliga. James Rodriguez na stałe w Bayernie?

James piłkarzem Bayernu Monachium jest od tego sezonu, na Allianz Arenę trafił z Realu na zasadzie dwuletniego wypożyczenia. Zdaniem mediów Niemcy zapłacili za nie Hiszpanom 11,4 mln funtów.

Ponad trzy razy tyle Bayern będzie musiał dorzucić, jeśli chce, by James został jego piłkarzem na stałe. Dla monachijczyków, którzy podobno są zdecydowani na wykupienie Kolumbijczyka, nie będzie to jednak żadnym problemem.

W tym sezonie 26-latek rozegrał łącznie 28 meczów, w których strzelił pięć goli i dorzucił 11 asyst. Mistrzowie Niemiec zdecydowali się na szybsze wykupienie Jamesa, gdyż jego sytuacją mocno zainteresowały się klub angielskie, m.in. Liverpool i Manchester United.

Mimo to, plotki mówiące o tym, że Bayern zdecydował się na wykupienie Jamesa, zdementował Karl-Heinz Rummenigge. - Ten zawodnik znakomicie się u nas rozwinął, zwłaszcza pod wodzą Juppa Heynckesa. To był bardzo dobry transfer i muszę jeszcze raz pogratulować go Carlo Ancelottiemu. Jednocześnie muszę podkreślić, że warunki ewentualnego wykupu są jasno sprecyzowane i nie musimy się bardzo spieszyć - powiedział.