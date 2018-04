Karl Heinz-Rummenigge: Thomas Tuchel już podpisał kontrakt z innym klubem

We wrześniu zwolnionego Carlo Ancelottiego zastąpił Jupp Heynckes. Władze Bayernu chciały go przekonać do tego, by został trenerem jeszcze na następny sezon, ale Heynckes prawdopodobnie pozostanie nieugięty i nie zgodzi się na takie rozwiązanie.

Wobec tego Bayern chciał zatrudnić Tuchela, ale ten miał dość czekania na władze Bayernu.

- Powinniśmy zaprezentować nowego trenera najpóźniej do końca kwietnia. Ale nie ma pośpiechu. Już zatrudnialiśmy trenerów na kilka dni przed początkiem obozu przygotowawczego. Jednocześnie kryterium jest takie, by nowy trener mówił po niemiecku - stwierdził Rummenigge. Wobec tego odpadają kandydatury takich trenerów jak Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) czy Luis Enrique (obecnie bezrobotny).

Na pewno nie będzie to Tuchel. - Nasz dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić przeprowadzał rozmowy z kilkoma kandydatami i był wśród nich Tuchel. Ale w ostatni piątek Tuchel powiadomił nas, że podpisał kontrakt z innym klubem. Akceptujemy to, ale nie jest to dla nas problem.

Tym klubem jest prawdopodobnie Paris Saint-Germain. Francuzi mają zwolnić Unaia Emery'ego wraz z końcem sezonu. Według źródeł ESPN Tuchel ma podpisać co najmniej dwuletni kontrakt, a wszystkie szczegóły zostały już ustalone.