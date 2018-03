Rummenigge: Lewandowski na 100% zostanie w Bayernie

sunim godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Z drugiej strony co ma powiedzieć? Że chętnie go oddadzą? To już pierwszy lepszy handlarz wie, że to panie nie na sprzedaż jest w ogóle. I wszyscy wiedzą, że jeżeli już, to tanio nie będzie. Bo sprzedawać nie muszą.

Lewemu trudno się dziwić. Absolutnie ostatnia szansa - ewentualny transfer do Realu to by było ukoronowanie kariery. Wg mnie Lewy chce, Lewego tez chcą. Ale wszystko ma swoją cenę i to głównie kwestia kasy.