Bundesliga. Manuel Neuer: Kolejna kontuzja stopy może zagrozić mojej karierze

Bramkarz Bayernu Monachium pauzuje od września ubiegłego roku. To wtedy Neuer przeszedł operację śródstopia lewej nogi. Początkowo jego powrót na boisko planowano w styczniu, później mowa była o marcu.

W piątek w rozmowie z telewizją Bayernu Neuer wyjawił dobre wiadomości. - To był świetny dzień, po raz pierwszy mogłem przebiec się na 100 procent możliwości trzy razy po pięć minut. Nie czułem bólu w stopie. W obu stopach czułem to samo. To bardzo ważny krok.

- W sobotę przejdę kolejne badania i zobaczymy, co wykażą, czy są jakieś znaki ostrzegawcze. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to powinienem wrócić do treningów w przyszłym tygodniu.

Jednocześnie nie wiadomo, kiedy Neuer wróci do gry. - Nie da się tego przewidzieć. Musimy być wyjątkowo ostrożni. Dlatego zwiększam obciążenie ćwiczeń stopniowo. To bardzo ważne, by nic nie przydarzyło się mojej stopie. Inaczej moja kariera może być zagrożona. Ale jestem bardzo pewny tego, że znowu zagram. Wrócę do pełni sił.

Niedawno trener reprezentacji Niemiec Joachim Loew stwierdził, że Neuer będzie musiał zagrać jeszcze przed końcem sezonu, by zostać powołany na mistrzostwa świata.