Bundesliga. Bayern Monachium poluje na następcę Lewandowskiego?

Od kilku tygodni trwa saga z odejściem Roberta Lewandowskiego, który ma zamiar opuścić klub w letnim oknie transferowym. Transfer Polaka może być znakomitą okazją dla wielu piłkarzy, by ci wskoczyli w jego miejsce. Jednym z zainteresowanych jest Malcom z Girondins Bordeaux.

Zawodnik odniósł się do zainteresowania ze strony Bayernu Monachium. - To byłoby dla mnie spełnienie marzeń, gdybym pewnego dnia zagrał w Bayernie. Wszyscy znają ten klub. To dla mnie olbrzymia nobilitacja, że są mną zainteresowani. Ja dołożę wszelkich starań, by ten transfer doszedł do skutku - dodaje piłkarz.

- Myślę, że nadszedł czas, by zmienić klub. W Bordeaux zrobiłem bardzo dobrą robotę i jestem im wdzięczny. Potrzebuje jednak nowych wyzwań - mówi piłkarz.

Malcom jest Brazylijczyk wychowany w Corinthians Sao Paulo. W Bordeaux rozwija się naprawdę dobrze. W tym sezonie napastnik strzelił już osiem bramek i doliczył siedem asyst.