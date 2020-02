Mino Raiola to obok Jorge Mendesa najpotężniejszy agent piłkarski na świecie. W futbolowej branży zaczął działać pod koniec lat 90., kiedy do Włoch sprowadzał wielkie talenty m.in. właśnie Pavla Nedveda, kiedyś zawodnika Lazio Rzym i Juventusu, dziś wiceprezesa mistrzów Włoch. Obecnie Raiola reprezentuje interesy m.in. Zlatana Ibrahimovicia i Paula Pogby.

Francuski pomocnik trafił w 2012 roku do Juventusu głównie dlatego, że gdy był jeszcze niezbyt chcianym w United talentem, Raiola naciskał na władze klubu, aby zapewniły mu suty - jak na jego wiek - kontrakt. Manchester odmówił, więc związał go - na zasadach wolnego transferu - z Juventusem. Po czterech latach spędzonych w Turnie Pogba wrócił do Manchesteru, który zapłacił za niego około 105 mln euro (plus dziesięć w bonusach).

Do tej pory Pogba rozegrał dla Manchester United 150 meczów, strzelił 31 goli i zanotował tyle samo asyst. Problem w tym, że często gra poniżej oczekiwań, a United od kilku lat przeżywa kryzys. Francuz zdobył z angielskim klubem tylko dwa puchary (za Ligę Europy i Puchar Ligi Angielskiej w 2017 roku). Wszystko wskazuje, że latem pomocnik pożegna się z United, co właśnie zasugerował Raiola.

- Jestem pewien, że Paul da z siebie wszystko w barwach Manchesteru. Paul jednak marzy o zdobywaniu tytułów [Manchester zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w lidze]. Z pewnością nie zabraknie klubów, które będą latem chciały go pozyskać. Interesuje się nim m.in. Juventus, ale o potencjalnym transferze porozmawiamy dopiero po Euro. Mogę jednak zdradzić, że dla Pogby, tak samo jak dla Zlatana Ibrahimovicia, Włochy są drugim domem - stwierdził Raiola w rozmowie z "Tuttusport". Z kolei "La Gazzetta dello Sport" donosi, że Manchester oczekuje za Francuza około 150 milionów euro, ale Juventus będzie się starał obniżyć tę kwotę.

W obecnym sezonie Pogba, przez kontuzję kolana, rozegrał tylko siedem meczów w lidze.