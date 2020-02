Angielski dziennik "The Mirror" przeprowadził rozmowę z legendą reprezentacji Brazylii, Cafu, w którym były piłkarz wychwala zawodnika Liverpoolu, Trenta Alexandra-Arnolda. Jego zdaniem prawy obrońca lidera Premier League powinien zdobyć Złotą Piłkę.

REKLAMA

Dlaczego w Polsce tak trudno zbudować mocny klub [SEKCJA PIŁKARSKA]

"Widzę w nim parę swoich cech, trochę brazylijskiego instynktu" - opisywał Cafu. "Myślę, że jest zdolny do wielkich rzeczy i zdobędzie Złotą Piłkę. Nie powinien jednak zmieniać swojego stylu gry, a kontynuować to, co robi. Myślę, że ma wszystko, żeby zostać wyróżniony. Musimy zmienić ten nawyk do nagradzania jedynie zawodników ofensywnych" - wskazywał.

W 2014 roku Brazylijczyk podobnie komplementował jednak Jona Flanagana, który obecnie nie ma na koncie wielkich osiągnięć. Trent Alexander-Arnold w obecnym sezonie Premier League podczas 26 spotkań strzelił dwa gole i 10 razy asystował przy trafieniach kolegów. Liverpool pozostaje liderem tabeli ligowych rozgrywek z 76 punktami na koncie. Drugi Manchester City traci do nich aż 25 punktów.