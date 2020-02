25 wygranych i jeden remis - tak prezentuje się bilans Liverpoolu po 26 kolejkach Premier League. W sobotę The Reds bardzo długo męczyli się w meczu przeciwko Norwich. Na bramkę, która zapewniła trzy punkty, trzeba było czekać aż do 78. minuty. Jordan Henderson zagrał długą piłkę w kierunku Sadio Mane, a Senegalczyk przyjmując piłkę zmylił obrońcę i strzałem na bliższy słupek pokonał bramkarza. Dla Mane była to dwunasta bramka w tym sezonie ligi angielskiej. Z kolei Henderson zanotował piątą asystę w tym sezonie.

Liverpool jest liderem tabeli i ma aż 76 punktów. Drugi w tabeli jest Manchester City, który ma 25 punktów mniej, ale piłkarze Pepa Guardioli mają zaległy mecz do rozegrania. Norwich (18 pkt) zajmuje ostatnie miejsce.

Liverpool pozostaje niepokonany w lidze od 43 spotkań, rekord wszech czasów należy do Arsenalu, który od 2003 do 2004 roku nie przegrał w 49 meczach z rzędu. Z kolei jeśli The Reds wygrają za tydzień z West Hamem, to wyrównają rekord wygranych meczów z rzędu (18.).

Juergen Klopp uważa, że Juventus jest faworytem do zwycięstwa w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Niemiec jest pod wrażeniem kadry mistrza Włoch i umiejętności poszczególnych zawodników. - Juventus ma najlepszy skład, nigdy nie widziałem tak szerokiej i dobrej kadry - przyznał Klopp w rozmowie z "The Guardian".