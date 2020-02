Zdobywca Złotej Piłki ośmieszony przez amatora! "Nikt by mi nie uwierzył" [WIDEO]

Piłkarz amator ośmieszył Kakę i w nagrodę otrzymał jego buty. - Gdyby nie fakt, że mecz był nagrywany, to pewnie nikt by mi nie uwierzył, że okiwałem Kakę. Najpiękniejszym momentem była jednak chwila, gdy po tym zagraniu Kaka do mnie podszedł i przybił piątkę. Mój świat zmienił się o 180 stopni. To była niesamowita chwila - emocjonował się Jamal Farid cytowany przez "SunSport".

REKLAMA

Twitter

REKLAMA