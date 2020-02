Mauricio Pochettino ma wymarzony klub. Zamierza poczekać na ofertę do lata

"Daily Mirror" twierdzi, że głównym kandydatem do zastąpienia Ole Gunnara Solskajera jest Mauricio Pochettino. Argentyńczyk zamierza cierpliwie czekać do lata w nadziei na to, że stanowiska trenera Manchesteru United zwolni się latem.

REKLAMA

Fot. Hassan Ammar / AP

REKLAMA