Chociaż Ian Curtis, wokalista brytyjskiej grupy Joy Division, był kibicem Manchesteru City, to jeden z jego najbardziej rozpoznawalnych utworów przez lata był hitem fanów z czerwonej części miasta. Pod muzykę z piosenki "Love will tear us apart" kibice Manchesteru United dopasowali własne słowa, śpiewając: "Giggs will tear you apart".

Utwór napisany ponad 40 lat temu znany jest też ze stadionów Championship. "Leeds are falling apart again" niosło się w sobotę po obiekcie Nottingham Forest. Gospodarze, m.in. w ten sposób, świętowali pokonanie drużyny Marcelo Bielsy 2:0 i zbliżenie się do niej w tabeli na zaledwie punkt.

Jeszcze niedawno zespół, w którym gra Mateusz Klich, był liderem Championship. Miał 11 punktów przewagi nad grupą pościgową i znajdował się na autostradzie do Premier League. Zaledwie dwa zwycięstwa w ostatnich 10 meczach ligowych sprawiły jednak, że tamta przewaga jest dziś tylko wspomnieniem. Na Elland Road nie ma już euforii. Jest tylko strach, że Leeds znów się rozpadnie. Znów, czyli dokładnie tak samo jak rok temu.

Piękny wstęp do katastrofy

Leeds, dla którego obecne rozgrywki są 10. z rzędu w Championship, ostatni raz w Premier League grało w sezonie 2003/04. Najbliżej powrotu do elity klub z Elland Road był przed rokiem. Drużyna pod okiem Bielsy zrobiła błyskawiczny postęp i dzięki efektownej grze szybko wyrosła na zdecydowanego faworyta do awansu. Leeds szczególnie chwalono na przełomie listopada i grudnia 2018 roku, kiedy wygrało siedem ligowych meczów z rzędu. Jak się okazało, był to tylko piękny wstęp do katastrofy.

W kolejnych dziewięciu spotkaniach drużyna Bielsy odniosła tylko trzy zwycięstwa. Taki sam bilans zanotowała od połowy marca aż do końca sezonu zasadniczego. W ostatnich czterech kolejkach Leeds zdobyło tylko punkt. Faworyt do awansu przegrał m.in. u siebie ze słabiutkim Wigan (1:2). Przegrał, chociaż od 14. minuty grał z przewagą jednego piłkarza, a od 17. prowadził 1:0.

Leeds zakończyło sezon zasadniczy na trzecim miejscu, a w play-offach przegrało już w półfinale. Chociaż zespół Bielsy wygrał pierwszy, wyjazdowy mecz z Derby County 1:0, to porażka 2:4 u siebie spowodowała, że marzenia o awansie trzeba było odłożyć na kolejny sezon.

- To był bardzo trudny moment dla nas wszystkich. Trudno było zaakceptować to, że praca, którą wykonaliśmy przez kilkanaście miesięcy, poszła na marne. Po meczu z Derby długo nie mogłem wyjść z szatni. Myślałem o tym co wydarzyło się chwilę wcześniej, ale też o całym sezonie. O tym jak blisko celu byliśmy, o wszystkich zmarnowanych okazjach, o meczach, które powinniśmy byli wygrać. Niesamowicie trudno było pogodzić się z myślą, że w kolejnym sezonie też zagramy w Championship - wspominał napastnik Leeds, Pablo Hernandez.

Chociaż drużyna nie zrealizowała celu, to o zwolnieniu Bielsy nikt jednak nie myślał. "Leeds musi zrobić wszystko, by go zatrzymać. Chociaż zespół nie wywalczył awansu, to Argentyńczyk osiągnął coś jeszcze większego. To on sprawił, że miasto i klub znów wierzą w sukces. Po latach stagnacji i rozczarowań, ten sezon był wyjątkowy. Bielsa wyciągnął wszystko co najlepsze z piłkarzy, którzy poprzednie rozgrywki zakończyli w połowie tabeli. Przekonał ich do swojej wymagającej poświęcenia filozofii, czym rozkochał w sobie kibiców" - tak po zakończeniu poprzedniego sezonu pisał Charlie Eccleshare z "The Telegraph".

"Znów mamy te same problemy"

Hernandez: Kiedy wracałem do klubu po wakacjach spodziewałem się samych kłopotów. Myślałem, że będziemy mieli problemy z motywacją, że koledzy wrócą ze spuszczonymi głowami przepełnionymi negatywami. Było jednak zupełnie inaczej. Od pierwszego dnia trenowaliśmy z niesamowitą energią i wiarą.

- Wiedzieliśmy, że zmarnowaliśmy ogromną szansę, ale przed nami stała przecież kolejna. Skoro zagraliśmy jeden bardzo dobry sezon, to czemu nie moglibyśmy zagrać jeszcze lepszego? Nikt nie miał do nikogo pretensji, byłem dumny z tej drużyny - mówił doświadczony Hiszpan.

- Przyszedłem do Leeds tego lata i ani razu nie widziałem, by ktoś był zdenerwowany. Nie słyszałem też, by ktokolwiek wspominał to, co wydarzyło się w poprzednim sezonie. W ogóle nie rozmawialiśmy o przeszłości - dodał obrońca Leeds, Ben White.

Pozytywne nastawienie w zespole widać było od początku obecnego sezonu. Leeds wygrało pięć z pierwszych siedmiu ligowych meczów, potwierdzając aspiracje do awansu. Małe wahnięcie formy, które zepchnęło drużynę na piąte miejsce, nie załamało jej. Wręcz przeciwnie, od początku listopada do połowy grudnia Leeds wygrało siedem meczów z rzędu.

Znajoma statystyka, prawda? Na nieszczęście kibiców z Elland Road analogie do poprzedniego sezonu się nie skończyły. Seria zwycięstw dała Leeds 11 punktów przewagi nad trzecią drużyną w tabeli. Po niej przyszło jednak 10 meczów, z których zespół Bielsy wygrał tyko dwa. Sobotnia porażka z Nottingham Forest sprawiła, że Leeds do prowadzącego West Bromwich Albion traci cztery punkty, a siódmy Bristol City wyprzedza już tylko o pięć.

O ile porażka z czwartym w tabeli Nottingham Forest nie jest dla Leeds powodem do wstydu, o tyle zeszłotygodniowa przegrana ze znajdującym się w strefie spadkowej Wigan już tak. Z tym samym Wigan, od którego zaczęło się wszystko co najgorsze w poprzednim sezonie. Drużyna Bielsy znów poległa u siebie ze słabeuszem, choć miała 76 procent posiadania piłki, pozwalając rywalom na oddanie tylko dwóch celnych strzałów na bramkę.

- Nie ma na świecie innej rzeczy, która frustruje mnie bardziej niż porażka w takim meczu. Trudno było wyobrazić sobie, że możemy nie strzelić im gola. Jeszcze trudniej było wyobrazić sobie, że to oni strzelą go nam. Nie dało się tego meczu przegrać. Gdybym był kibicem Leeds, oczekiwałbym od trenera wyjaśnień, dlaczego historia się powtarza. Znów mamy te same problemy - wściekał się Bielsa po meczu z Wigan.

Uparty jak Bielsa

Dlaczego Leeds znów się rozpada? Dlaczego drużyna, która imponuje w pierwszej części sezonu, w drugiej jest nie do poznania i w kilka tygodni roztrwania przewagę? - Muszę znaleźć nowy sposób do odnoszenia zwycięstw - rzucił Bielsa po porażce z Forest.

Niby oczywistość, jednak w przypadku Argentyńczyka byłoby to coś nowego. "Bielsa już to przerabiał. I w Athleticu Bilbao, i w Marsylii. Nagłe załamanie formy drużyny stało się cechą charakterystyczną jego stylu pracy. Najlepiej widać to było w sobotę. Każdy element, który składał się na piękną grę Leeds przed Świętami Bożego Narodzenia, wyraźnie osłabł. W zespole nie ma kopii zapasowej. Plan B nie jest wpisany w styl Argentyńczyka" - napisał Jim White z "The Telegraph".

Bielsa chwytał się różnych sposobów dotarcia do swoich piłkarzy. Po porażce z Wigan pokazał im mecz juniorów Manchesteru City i Tottenhamu. Londyńczycy wygrali go 2:0, chociaż oddali tylko trzy celne strzały na bramkę rywali. Argentyńczyk chciał przekazać swoim zawodnikom, że futbol nie zawsze jest sprawiedliwy, że ogromna przewaga na boisku nie zawsze przekłada się na pozytywny wynik.

Bielsa spytany na konferencji prasowej o to, czy rozważa, by w trudnych momentach jego drużyna grała z kontrataku tak jak juniorzy Tottenhamu, odpowiedział tylko: "Nie wyobrażam sobie w ogóle takiej filozofii futbolu."

- Wydaje się, że Bielsa popełnia te same błędy. To trener, który przede wszystkim skupia się na swoich metodach, rzadko słucha ludzi z boku. Argentyńczyk kurczowo trzyma się swojej filozofii, nie patrzy szerzej. O ile jego sposób prowadzenia drużyny dawał efekty w pierwszych miesiącach obu sezonów w Leeds, o tyle teraz, tak samo jak rok temu, pojawiają się te same problemy. Tu nie ma przypadku - mówi nam Tomasz Zieliński, komentator Eleven Sports, ekspert od angielskiej piłki.

Zmęczeni fizycznie i mentalnie

- Leeds wygląda źle pod względem fizycznym. Znamy metody Bielsy: on nie odpuszcza żadnego treningu, każdy z nich przeprowadzany jest na bardzo wysokiej intensywności. Chociaż Argentyńczyk podkreśla, że nie jest to problemem, to jednak boisko pokazuje zupełnie co innego. Odnoszę wrażenie, że pewna formuła w Leeds się powoli wyczerpuje. Podobnie jak w poprzednich klubach, piłkarze zdają się być zmęczeni nie tylko fizycznie, ale też mentalnie - dodaje Zieliński.

Te przypuszczenia zdają się potwierdzać słowa Pontusa Janssona. Obecny zawodnik Brentford, w poprzednim sezonie grał właśnie w Leeds. - W okolicach marca i początku kwietnia czułem się naprawdę zmęczony. Po części na pewno wynikało to z faktu, że zostałem ojcem i nie zawsze odpowiednio sypiałem. Faktem jest też jednak to, że w kluczowym momencie sezonu czułem się zmęczony nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Trzeba byłoby spytać wszystkich piłkarzy, ale może oni czują teraz to samo? - zastanawiał się Szwed na łamach "Guardiana".

Zieliński: Niewykluczone, że w głowach zawodników wciąż siedzi to, co wydarzyło się przed rokiem. Znowu mieli bardzo dobry początek i znowu wpadają w bardzo poważny dołek. W poprzednim sezonie wszystko co najgorsze zaczęło się dla nich od porażki z Wigan. Z tym samym Wigan przegrali też kilka dni temu. Bardzo dużo jest punktów wspólnych, które wskazują na to, że katastrofa może się powtórzyć.

"Najlepszą rzeczą dla Leeds byłoby zwolnienie Bielsy"

Angielscy eksperci wskazują też, że problemem Bielsy i Leeds może być chłodne podejście Argentyńczyka do zawodników. W jego stylu nie jest zbliżanie się do piłkarzy, możliwość zaprzyjaźnienia się z nimi nazwał kiedyś początkiem końca dobrej współpracy.

- Jeśli spytacie mnie jakim człowiekiem jest Marcelo, to odpowiem wam, że nie wiem. Kilka razy przywitaliśmy się w klubie, jednak nigdy nie nawiązaliśmy dłuższej rozmowy. Jest bardzo skryty. Ma niesamowitą wiedzę o futbolu, któremu jest oddany w stu procentach. W centrum treningowym zażyczył sobie nawet sypialni. Nikt nie odważyłby się ingerować w jego pracę. Gdyby tak się stało, pewnie by z niej zrezygnował - powiedział Eddie Gray, legenda klubu z Elland Road.

- To co powiem może wydawać się kontrowersyjne, ale według mnie najlepszą rzeczą dla Leeds w tym momencie byłoby zwolnienie Bielsy. Tak się oczywiście nie stanie, ale ta drużyna ewidentnie potrzebuje kogoś z innym podejściem. Kogoś, kto na bazie pracy Argentyńczyka wprowadzi zmiany, których zespół potrzebuje. Życzę Leeds awansu, tego samego pewnie życzyłaby sobie Premier League, bo to klub z ogromnym potencjałem i tradycjami. Ale o to może być bardzo trudno. Grupa pościgowa ma już za sobą kryzysy i jest tuż za Leeds. Drużyny znajdujące się za zespołem Bielsy są w dużo wyższej formie piłkarskiej mentalnej. Wydaje mi się, że kluczowe będą najbliższe 2-3 tygodnie i to, jak szybko Leeds poradzi sobie z obecną sytuacją - mówi Zieliński.

Już we wtorek zespół Bielsy zagra na wyjeździe z piątym Brentford, a w sobotę podejmie siódme Bristol City. Jeśli nie przerwie fatalnej passy, to w weekend może spaść z drugiej pozycji poza strefę play-off. A to byłby potężny krok w stronę ostatecznego rozpadu projektu Argentyńczyka na Elland Road.

