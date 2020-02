Eksperci są zgodni, że Liverpool to obecnie najlepsza drużyna piłkarska na świecie. Zespół Juergena Kloppa dominuje w tym sezonie w Premier League. Prowadzi z przewagą aż 22 punktów nad drugim Manchesterem City. Kibice "The Reds" najprawdopodobniej w końcu doczekają się mistrzostwa Anglii, które ostatni raz ich ulubieńcy wywalczyli 30 lat temu. Brazylijczyk Kaka uważa, że obecna forma piłkarzy Liverpoolu to w głównej mierze zasługa Kloppa.

REKLAMA

Lewandowski zdradził, czego nauczył go Klopp:

- Klopp to trenerski pionier. On cały czas poszukuje nowych rozwiązań, nie boi się zmian. W takich rozgrywkach jak Premier League bardzo ciężko jest rozegrać taki sezon - stwierdził były piłkarz Milanu.

Kaka wskazał najlepszych napastników na świecie

Kaka przy tej okazji pochwalił także jednego z piłkarzy "The Reds" - swojego rodaka Roberto Firmino. - Firmino i Luis Suarez to obecnie dwaj najlepsi napastnicy na świecie. Firmino rozumie swoją pozycję na boisku i wie kiedy, trzeba ją zmienić. On nie stoi cały czas w polu karnym, tylko stara się wychodzić po piłkę i kreować grę - dodał Kaka.

Liverpool w najbliższą sobotę zagra na wyjeździe w meczu ligowym z Norwich. Z kolei w przyszły wtorek zespół Kloppa uda się do Madrytu na pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Atletico Madryt.