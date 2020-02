Wszedł 24 minuty przed końcem spotkania, ale zdążył pokazać się z jak najlepszej strony i zaliczył asystę. Jak mówi nam pracujący przy meczach ekipy WBA dziennikarz “Birmingham Mail” Paul Suart pomocnik reprezentacji Polski w meczu lidera Championship z Millwall przywitał się ze swym nowym klubem w najlepszy możliwy sposób.

- Jestem pewien, że kibice zgodzą się, że po tym jak pojawił się na boisku, miał znaczący wpływ na grę drużyny. Nie chodzi tylko o asystę. Dokonywał dobrych wyborów, często z piłką przy nodze posuwał akcje do przodu, cechował się przy tym boiskową inteligencją. Myślę, że po meczu mógł być z siebie zadowolony - chwali Polaka Suart. Tyle, że dodaje, iż raczej nie zapewni mu to pierwszego składu w kolejnych meczach WBA. Najbliższe spotkanie lider ligi gra już w środę. Przeciwnikiem będzie Reading.

Na Reading znów na ławce?

- Problemem Grosickiego może być to, że WBA zaprezentowało się teraz bardzo dobrze. Biorąc pod uwagę trudne warunki do gry i przeciwnika rozegrało jeden z lepszych meczów w tym sezonie. Myślę, że trener Slaven Bilić spotkanie z Reading zacznie tą samą jedenastką co z Millwall. Jednak Polak rzucił swym kolegom z drużyny wyzwanie. Tym co grali od początku dał znak, że od razu mocno wchodzi do rywalizacji. Nie zapominajmy, że na jego pozycji trener często korzystał też z młodego skrzydłowego Kyle’a Edwardsa, więc konkurencja w drużynie jest teraz spora - mówi nam dziennikarz.

W meczu z Millwall od pierwszych minut na lewej stronie zagrał Callum Robinson. 25-latek został wypożyczony tej zimy z Sheffield United, które znakomicie radzi sobie w Premier League (jest piąte w tabeli). Irlandczyk ma grać co najmniej do końca sezonu. Na razie z miejsca wszedł do składu WBA. Bilić w ostatnim czasie zestawił sobie zresztą mocną i konkurencyjną drużynę. W ofensywie ma sporo opcji.

- Trener rzeczywiście ma sporo możliwości w ataku, choć w ostatnim czasie były one nieco ograniczone. Matheus Pereira (prawo, czasem lewoskrzydłowy – przyp. red.) w czasie jak miał przyjść Grosicki był zawieszony na trzy mecze przez piłkarski sąd za niesportowe zachowanie. Grady Diangana (w tym sezonie grał tylko jako lewoskrzydłowy - przyp. red.) niedawno wypadł z gry z powodu kontuzji ścięgna. Pereira właśnie wrócił, ale Diangana nadal nie będzie mógł grać, więc Grosicki jest jednym z tych, którzy mogą go zastąpić - tłumaczy Suart.

Dodaje zresztą, że problemy z urazami, które na razie w średnim stopniu przeszkadzały chorwackiemu szkoleniowcowi i chęć zabezpieczenia się na najważniejszą część sezonu było argumentem przemawiającym za sprowadzeniem Grosickiego. W walce o Premier League i przy rywalizacji w krajowych pucharach, a WBA nadal rywalizuje w FA Cup, kluczowa może być właśnie szeroka kadra. Ekipa z West Bromwich zagra w tym sezonie co najmniej 50 meczów.

Kamil Grosicki - wsparcie krótkoterminowe?

- Hull miało do wyboru oddać Grosickiego, lub ryzykować, że latem z powodu kończącego się kontraktu straci go za darmo. Zresztą tam na Premier League szans już nie ma. WBA chciało natomiast, po grudniowo-styczniowym spadku formy dodać do swej drużyny kreatywnych graczy i zabezpieczyć się na wypadek urazów. Ten transfer brzmiał sensownie właściwie dla wszystkich stron - tłumaczy dziennikarz. Do tego - jak podkreśla - małe jest ryzyko, że coś w nim nie zagra. Grosicki jest dobrze znany WBA, które rozważało jego zatrudnienie już rok wcześniej, a Bilić miał Polaka na oku kilka lat temu. Teraz porozumiano się i podpisano półtoraroczną umowę.

- Te 18 miesięcy to relatywnie niedługi kontrakt. West Brom na razie traktuje Polaka jako wsparcie krótkoterminowe, biorąc pod uwagę, że w czerwcu będzie on miał 32 lata. To przykład niskobudżetowego, ale i mało ryzykownego transferu. Takie w zimowym oknie są coraz bardziej popularne - opisuje to Suart. Dziennikarz nie wyklucza jednak, że w przypadku pozytywnego wpływu Polaka na upragniony przez wszystkich awans do Premier League Grosicki przez dłuższy czas będzie dla WBA ważną postacią.

-Taki układ mi pasuje - skomentował to rozmowie z Tomaszem Włodarczykiem Grosicki. - Nie mam już dwudziestu lat. Liczy się tu i teraz. W tym transferze zobaczyłem szansę, że mogę jeszcze powalczyć o naprawdę duży cel. Mam jeszcze swoje ambicje. Biorę się do roboty, bo tu nie ma miejsca na przypadki. Rywalizacja w drużynie jest bardzo duża - powiedział Sport.pl reprezentant kraju.

Na 15 kolejek przed końcem sezonu WBA prowadzi w tabeli z 59 punktami, 4 oczkami przewagi nad drugim Leeds i trzecim Fulham. Ekipa pościgowa, która ma na koncie co najmniej 50 punktów liczy cztery zespoły. Sezon w Championship zakończy się 2 maja.