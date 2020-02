Przez ostatnie dwa lata w Premier League zespoły mogły kupować i rejestrować zawodników tylko przed startem rozgrywek. Miało to pomóc w stabilizacji składów i uniknięcia wielkiego transferowego zamieszania w ostatnich godzinach letniego okna transferowego. Inni twierdzili jednak, że to działanie na szkodę angielskich klubów, bo te nie miały szans za złowienie okazji transferowej w ostatnich godzinach. Po dwuletnim eksperymencie przyszedł czas na podsumowanie nowego systemu. I... zdecydowano się go nie kontynuować.

Wraca "normalne" okno transferowe

- Kluby Premier League przegłosowały zmianę daty zamknięcia letniego okna transferowego w 2020 roku. Termin, do którego będzie można dokonywać transferów, to 1 września, godzina 17:00 czasu brytyjskiego - poinformowano po spotkaniu akcjonariuszy Premier League.

Oznacza, to że najbliższe letnie okno transferowe będzie trwać aż do zakończenia wakacji i jeszcze 17 godzin dłużej. Sezon ligi angielskiej wystartuje zaś 8 sierpnia.