Kamil Grosicki przeszedł z Hull City do West Bromwich Albion, dzięki czemu może ponownie spełnić marzenie o grze w Premier League. Jego nowy klub jest liderem Championship po 30 kolejkach, ma 56 punktów - o jeden więcej od drugiego Leeds United i o cztery więcej od trzeciego Fulham (awans zapewnią sobie jedynie dwie najlepsze ekipy, zespoły z miejsc 3-6 zagrają w barażach).

Zdaniem Darrena Benta - 13-krotnego reprezentanta Anglii, byłego piłkarza m.in. Charltonu, Tottenhamu Hotspur, Sunderlandu czy Aston Villi - reprezentant Polski będzie sporym wzmocnieniem WBA. - To kolejny piłkarz z wielkimi umiejętnościami, jest bardzo szybki, umie strzelać gole i dziwi mnie to, że został w Hull na tak długo - stwierdził. - To znakomite wzmocnienie dla West Bromu, bardzo dobry transfer. Dobrzy piłkarze będą grać jeszcze lepiej przy lepszych piłkarzach, dlatego myślę, że Grosicki poradzi sobie znakomicie.

Grosicki podpisał kontrakt z West Bromwich Albion w ostatnim dniu zimowego okna transferowego - umowa będzie obowiązywała przez najbliższych 18 miesięcy. Reprezentant Polski rozegrał 123 spotkania w Hull City, zdobył w nich 26 bramek i miał 27 asyst.