W pierwszym spotkaniu na boisku trzecioligowca padł remis 2:2 - Liverpool prowadził 2:0, ale roztrwonił tę przewagę, dlatego zarządzono powtórkę (co jest zwyczajem we wcześniejszych fazach Pucharu Anglii). Juergen Klopp był bardzo niezadowolony, jako że liczył na to, że jego piłkarze będą mieli dwa tygodnie przerwy - grali 1 lutego z Southampton (4:0), a kolejne spotkanie z Norwich zaplanowano na 15 lutego - dlatego zdecydował, że w starciu z Shrewsbury zagra drużyna młodzieżowa. Dodatkowo Niemiec oddelegował do poprowadzenia drużyny Neila Critchleya (trener ekipy do lat 23), a sam zapowiadał, że zobaczy to spotkanie na laptopie.

Młodzieżowcy wykonali zadanie, choć wygrali bardzo skromnie i to po samobójczym trafieniu Ro-Shauna Williamsa w 75. minucie. W ten sposób Liverpool awansował do piątej rundy, gdzie zmierzy się z Chelsea - spotkanie rozegranie rozegrane na początku marca.

Co ciekawe, był to drugi mecz Liverpoolu w tym sezonie, w którym wystawił młodzieżowców. Podobna sytuacja miała miejsce 17 grudnia w spotkaniu Pucharu Ligi Angielskiej z Aston Villą (0:5) - pierwsza drużyna rozgrywała wtedy mecz na Klubowych Mistrzostwach Świata.