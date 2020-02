Paul Pogba rozegrał zaledwie osiem spotkań w tym sezonie, głównie ze względu na dwie kontuzje kostki - na boisku spędził zaledwie 610 minut. Jednak jak informują źródła MEN, Pogba "głową jest poza klubem". Koledzy z szatni lubią go, ale uważają, że transfer byłby dobrym rozwiązaniem dla Manchesteru United.

Paul Pogba marzy o transferze do Realu Madryt lub Juventusu

W czerwcu mistrz świata przyznał, że chciałby spróbować "nowego wyzwania". Jego agent Mino Raiola pracował nad transferem, ale ostatecznie nie zdołał doprowadzić do niego - Pogba marzył o przenosinach do Realu Madryt (gdzie grałby pod okiem Zinedine'a Zidane'a) lub o powrocie do Juventusu.

Manchester United wyceniał Pogbę na około 180 milionów funtów, ale gdyby do transferu miało dojść latem, to cena na pewno by spadła - Francuz gra coraz rzadziej, a w dodatku jego kontrakt wygasa latem 2021 roku (choć Anglicy mogą go jednostronnie przedłużyć o kolejne 12 miesięcy). W dodatku "Czerwone Diabły" pozyskały pod koniec zimowego okna transferowego Bruno Fernandesa, który mógłby zastąpić Pogbę.