- Chodziło o Łukasza Fabiańskiego. Rozważaliśmy jego pozyskanie, szukaliśmy znakomitych piłkarzy. A on, wyłączając kontuzje, był jednym z najlepszych w swoim zespole oraz w swojej lidze - powiedział Bruno Lage. Fabiański w tym sezonie zmagał się z kontuzjami, przez które rozegrał zaledwie 12 spotkań we wszystkich rozgrywkach - wrócił jednak do zdrowia i od razu wskoczył z powrotem do bramki West Hamu United. Za swoje występy w Premier League jest regularnie chwalony, znajduje się wśród czołowych bramkarzy.

Benfica chciała sprowadzić Łukasza Fabiańskiego latem. "Na szczęście nikt o tym nie wiedział"

Benfica nie po raz pierwszy próbowała pozyskać Polaka. - Portugalczycy chcieli sprowadzić Jaspera Cillessena, ale ten zdecydował się na przejście z Barcelony do Valencii. - Łukasz Fabiański był naszym drugim wyborem. Na szczęście nikt o tym nie wiedział. To znak, że dobrze wykonujemy swoją pracę. Niestety, pewnego dnia zorientowaliśmy się, że do transferu nie dojdzie. Fabiańskiego interesowała gra w Lidze Mistrzów, ale nie mogliśmy go zatrudnić ze względów finansowych. Kolejną przeszkodą był fakt, że dopiero niedawno trafił do West Hamu United - ujawnił Bruno Lage we wrześniu.

Fabiański: Piłkarze są produktami. One fajnie się sprzedają. Ale wolności mniej

Benfica rozgrywa rewelacyjny sezon w lidze portugalskiej. Z pierwszych 19 spotkań przegrała tylko jedno, wygrywając pozostałych 18! Jest liderem z 54 punktami, wyprzedzając drugie FC Porto o siedem punktów (obie drużyny spotkają się ze sobą w najbliższej kolejce). Ekipa Bruno Lage zajęła trzecie miejsce w swojej grupie Ligi Mistrzów (za RB Lipskiem i Olympique Lyonem, a przed Zenitem Sankt-Petersburg) i w 1/16 finału Ligi Europy zmierzy się z Szachtarem Donieck.