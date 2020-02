Joao Cancelo trafił do Manchesteru City latem z Juventusu za 27 milionów funtów plus Danilo (wyceniany na 34 mln). 25-letni Portugalczyk rozczarowuje jednak w tym sezonie i nie gra regularnie. Jak do tej pory wystąpił w 22 meczach (1555 minut), w których strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę - lecz co ważne, w Premier League rozegrał tylko 10 spotkań (692 minuty), przegrywając rywalizację z Kyle'em Walkerem.

Manchester City chce 50 mln funtów za Joao Cancelo

Manchester pozwoli Cancelo na transfer latem, a interesują się nim już takie kluby jak Inter Mediolan czy Bayern Monachium. - Jeśli będzie chciał, to odejdzie. Ten transfer jak na razie nie wypalił. Na początku musiał nadrobić zaległości kondycyjne, ale jego przeciętne występy sprawiły, że jego sytuacja nie wygląda za dobrze - mówi źródło "The Sun".

Manchester City chciałby dostać 50 milionów funtów za swojego piłkarza. Cancelo w przeszłości występował w Juventusie, Interze, Valencii oraz Benfice. Na początku stycznia Guardiola skomentował sytuację Portugalczyka w następujący sposób: - To, czy odejdzie, zależy od niego. Musi zdecydować, czy chce zostać tutaj z nami, czy nie. To coś, o czym sam musi zadecydować. Jesteśmy wolnymi ludźmi, możemy robić co chcemy.