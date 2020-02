Mało jest w futbolu tak ekscytujących chwil jak debiut jakiegoś zawodnika w nowym klubie. Steven Bergwijn zadanie miał niełatwe, bo Tottenham kupił go we wtorek za 30 milionów funtów z PSV i pierwszy mecz miał rozegrać przeciwko mistrzowi Anglii. I rzeczywiście, w debiucie długo przegrywał walkę o uwagę widzów z VAR-em i dobrze grającym Manchesterem City. Aż w 63. minucie oddał ten strzał. Pierwszy celny Tottenhamu w tym meczu, przy czternastu City w tamtym momencie. Przyjął piłkę na klatkę piersiową i perfekcyjnie przygotował do uderzenia z powietrza. Trafił tuż przy słupku. Tak, że Ederson nie miał szans dosięgnąć piłki. Komentujący to spotkanie w Sky Sporcie Martin Tyler stracił głowę i zaczął krzyczeć, że gola strzelił Stevie Wonder.

Bergwijn też wpadł w euforię - biegł po przed siebie, krzyczał, a z nim wszyscy kibice Tottenhamu. Po chwili przyłożył dłoń do twarzy i skrzyżował dwa palce - środkowy i serdeczny. Ta cieszynka nie ma głębszego znaczenia, po prostu któregoś dnia wymyślił ją razem z przyjaciółmi, żeby mieć coś swojego. Coś co kibice będą mogli naśladować. Tottenham po meczu zachęcił ich do robienia sobie zdjęć z tym gestem. W poniedziałek na Twitterze, oficjalny profil klubu, zamieścił całą ich kompilację. Podłapali to też koledzy: Heung-min Son i Dele Alli już na boisku, Serge Aurier w szatni. - To dobre dla jego rozpoznawalności - można przeczytać w analizie jednego ze specjalistów od zarządzania wizerunkiem. W Holandii, Bergwijn jest marką, choć występów w reprezentacji ma raptem dziewięć. Podpisał za to umowę z Adidasem i zebrał blisko 400 tys. obserwujących na Instagramie. Wyznacza odzieżowe trendy, interesuje się modą. Jego cieszynka ma się podobno znaleźć w kolejnej odsłonie gry FIFA.

Dlaczego Tottenham kupił Stevena Bergwijna?

Jose Mourinho uwielbia klasycznych skrzydłowych: przyklejonych do linii bocznej, dynamicznych, potrafiących dryblować, dośrodkowywać, ewentualnie zejść do środka i oddać strzał. W Tottenhamie dotychczas takich nie miał. Sona, Alliego i Lucasa ciągnie do środka. Lamela i Sissoko też mają swoje mankamenty, a Giovani Lo Celso, chociaż może być ustawiany na boku pomocy, to o wiele lepiej radzi sobie w środku. Portugalczyk potrzebował kogoś takiego jak Bergwijn - wszechstronnego pomocnika, który może grać na lewym i prawym skrzydle, a od biedy też w ataku. Szybkiego, gwarantującego asysty i co któryś mecz trafiającego do siatki. W dodatku wciąż młodego i na dorobku. Holender w tym sezonie holenderskiej Eredivisie strzelił pięć goli i zaliczył dziesięć asyst w szesnastu meczach.

Mourinho potrzebował kogoś, kto rozszerzy grę Tottenhamu. To był jeden z jego pierwszych wniosków po rozegraniu kilkunastu meczów. Brakowało mu skrzydeł, asystentów, którzy dogrywaliby piłkę strzelcowi. W tym sezonie najwięcej asyst - 9, ma grający blisko napastnika Son. Kolejni: Aurier (7) to prawy obrońca, Tanguy Ndombele (4) to środkowy pomocnik, Dele Alli (3) też gra blisko centrum boiska. Danny Rose i Ben Davis, lewi obrońcy, nie asystowali ani razu. Lewa strona Tottenhamu nie stwarzała zagrożenia i wymagała natychmiastowego wzmocnienia. A patrząc szerzej - cała formacja ofensywna potrzebowała nowych twarzy po odejściu Christiana Eriksena do Interu Mediolan i wobec kontuzji Harry’ego Kane’a.

To nie była zdrada, choć kibice PSV sądzą inaczej

Kupno Bergwijn było ryzykowane, bo dobre wyniki w Eredivisie nie są gwarancją sukcesów w Premier League. Niektórzy, jak Luis Suarez, dostosowują się natychmiast i walczą o koronę króla strzelców, a inni - jak Vincent Janssen, mimo że w Holandii byli najlepszymi strzelcami, po transferze przepadają. Co więcej, Bergwijn dotychczas nie trafiał do bramki w meczach europejskich pucharów. Ale o karierze w Premier League marzył od dawna i też postanowił zaryzykować. PSV chciało, żeby został do lata i pomógł walczyć o mistrzostwo z Ajaksem. Zaproponowało mu nawet 6 milionów euro premii.

Holenderskie media przedstawiają to tak: odrzucił wielkie pieniądze, by spełniać marzenia. Opuszczał ukochany klub, którego akademia przygarnęła go, gdy miał czternaście lat i po kłótni z trenerem w szkółce Ajaksu musiał się wynieść. Nie było wątpliwości, że darzył PSV uczuciem, bo zadebiutował, gdy miał dziewiętnaście lat, rozegrał ponad 130 meczów, trzy razy świętował zdobycie mistrzostwa Holandii, dorzucił jeden Superpuchar, był wybierany Złotym Graczem mistrzostw Europy do lat 17 w 2014 roku, wreszcie awansował do reprezentacji Holandii. Sporo zawdzięczał PSV, ale z kibicami rozstawał się pokłócony. Obrazili się, że wolał negocjować z Tottenhamem niż pomóc w meczu z FC Twente. Twierdzą, że odmówił gry. Zdezerterował.

- Nigdy nie odmówiłem gry dla PSV. Nigdy! Jest w moim sercu. Zadzwoniłem rano do trenera i powiedziałem, że mam ofertę z Tottenhamu. Przedstawiłem jak się sprawy mają. Pozwolił mi na wyjazd do Londynu i wyraził zgodę, że mogę się spóźnić na mecz z Twente. Życzył mi dalszych sukcesów, wszystko zostało załatwione w otwarty sposób. Niczego nie załatwiałem za plecami PSV - tłumaczył, ale kibiców nie przekonał. Zresztą, dyrektor sportowy John De Jong, który potwierdził jego wersję, też nie.

"Zamknąłem oczy i myślałem, że śnię"

Gdy Bergwijn po meczu z Manchesterem City udzielał pierwszych wywiadów, mówił o "dziecięcej radości". Mimo bólu mięśni, bo za piłkarzami Guardioli tak się nabiegał, że łapały go skurcze i musiał zostać zmieniony siedem minut po debiutanckim golu. Zszedł po przeciwnej stronie od ławek rezerwowych, więc gdy tak kulał dookoła boiska, kibice mogli oklaskami podziękować mu za tego gola. Ledwie dotarł do bazy, a Son podwyższył prowadzenie. Na meczu była jego rodzina: tata, mama i siostry. Dał im koszulkę na pamiątkę zaraz po tym jak odpowiedział na wszystkie pytania dziennikarzy. Czyli po blisko godzinie, bo strefę mieszaną opuszczał jako ostatni. - Po tym rzucie rożnym piłka trafiła do Lucasa, a on podał do mnie. Trochę się zdziwiłem, ale mój pierwszy kontakt z piłką był bardzo dobry. Bezpośrednio po nim mogłem strzelać na bramkę. Gdy tylko piłka odbiła się od mojej stopy, czułem, że wpadnie do siatki. To były ogromne emocje. Niewiarygodne! Zobaczyłem wpadającą do bramki piłkę i prawie się popłakałem. Później koledzy wskoczyli na mnie i nawet nie miałem czasu świętować. Upadłem na murawę, zamknąłem oczy i myślałem, że to sen - relacjonował niezwykle szczegółowo najprzyjemniejszy moment niedzielnego wieczoru.

Dla całego klubu był to najpiękniejszy wieczór od pamiętnego półfinału Ligi Mistrzów, gdy po dreszczowcu wyeliminowali Manchester City. Wtedy Mauricio Pochettino zrzucił z radości marynarkę i biegał po murawie ze łzami w oczach. Mourinho, choć to jego zdecydowanie najważniejsze zwycięstwo w Tottenhamie, był zdecydowanie bardziej powściągliwy. Co prawda Bergwijna pochwalił, ale od razu apelował do mediów i kibiców o niewywieranie dodatkowej presji. - To był najlepszy możliwy debiut. Gol był wisienką na torcie, ale cała jego gra przeciwko mistrzom Anglii była fantastyczna. Nie wywierajmy jednak na niego zbyt dużej presji. Nie mógł nawet przyzwyczaić się do sposobu w jaki gramy – mówił Portugalczyk.

The Athletic pisze, że dobry występ Holendra nie był jednak niespodzianką dla tych, którzy widzieli go podczas treningów. Według informatorów portalu, Bergwijn trafił do Anglii w znakomitej formie i to dlatego Mourinho zdecydował się wystawić go od pierwszej minuty. Za Pochettino to się nie zdarzało. Okazji do debiutów w ogóle było niewiele, bo Daniel Levy, prezes Tottenhamu, rzadko wzmacniał zespół, ale jeśli już się zdarzały, to nowy piłkarz wprowadzany był stopniowo. Szanse na rozegranie tak spektakularnego pierwszego meczu naturalnie spadały. Po zwycięstwie nad Manchesterem City, Tottenham awansował na piąte miejsce w tabeli. Do czwartego, gwarantującego udział w Lidze Mistrzów, traci już tylko cztery punkty.