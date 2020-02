gunston pół godziny temu 0

Skoro już mamy piać z zachwytu nad kunsztem Mourinho to należy wspomnieć, że podobną taktykę stosuje 90% trenerów Ekstraklasy. Do momentu czerwonej kartki Tottenham wyglądał jak drużyna broniąca się przed spadkiem a nie jak zespól, który grał w finale LM.

Na moje oko karnego raczej nie powinno być (Aguero aktorsko wykorzystał sytuację) ale to co się działo w trakcie jego wykonywania i chwilę później to istna komedia pomyłek. Gol Holendra- stadiony świata.