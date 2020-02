Gary Neville krytykuje Manchester United. "Mieli na to dziewięć miesięcy!"

Gary Neville skrytykował politykę transferową Manchesteru United, który według niego nie wzmocnił się odpowiednio przed dalszą częścią sezonu Premier League. "Mieli dziewięć miesięcy na znalezienie dobrego napastnika i ostatecznie musieli kupić go ostatniego dnia okienka" - skomentował były zawodnik klubu. Nawiązał do transferu last minute Odiona Ighalo.

REKLAMA

Fot. Martin Rickett / AP

REKLAMA