Liverpool długo miał problemy z Southampton - do przerwy było 0:0, a goście zmarnowali dwie znakomite okazje za sprawą Danny'ego Ingsa. Po przerwie ekipa Juergena Kloppa zrobiła jednak swoje i wygrała 4:0 po golach Alexa Oxlade'a-Chamberlaina, Jordana Hendersona i dwóch trafieniach Mohameda Salaha.

Najlepiej styl gry Liverpoolu podsumowuje jednak akcja z 54. minuty spotkania. "The Reds" zatrzymali groźną akcję Southampton, po czym spokojnie - poczynając od Alissona - wyszli spod wysokiego pressingu rywala i przeprowadzili zabójczy kontratak. Gol Salaha nie został co prawda uznany (był na minimalnym spalonym), ale nie zmienia to faktu, że była to kosmiczna akcja. Można ją zobaczyć poniżej:

Jaki jest sekret perfekcji Liverpoolu?

Astrofizyk. Doktorzy fizyki teoretycznej i fizyki. Trener od wrzutów z autu. Surfer-motywator. Dietetyczka podebrana Bayernowi. Gdy się patrzy na sztab ludzi, jakimi się otoczył Jürgen Klopp, łatwiej zrozumieć skąd się wzięła perfekcja Liverpoolu w ostatnich miesiącach - pisze Tomasz Włodarczyk w swoim tekście >>

