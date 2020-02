Kamil Grosicki został w czwartek nowym piłkarzem West Bromwich Albion. Skrzydłowy reprezentacji Polski podpisał z klubem półtoraroczny kontrakt. Na swój debiut będzie musiał jednak trochę poczekać.

REKLAMA

WBA zagra swój mecz już w sobotę o godzinie 16, ale Polak nie znajdzie się jeszcze w składzie na to spotkanie. - Okazuje się teraz, że... nie ma bólu. Nie zagra dziś. Nie ma wszystkich papierów - napisał Mateusz Borek na Twitterze pod postem, w którym jeden z kibiców pytał o transmisję sobotniego meczu West Bromwich Albion z Luton Town.

Kamil Grosicki będzie miał jeszcze wiele szans

WBA jest drugie w tabeli The Championship i ma jeden cel - awans. Jeśli ten stanie się faktem, "Grosik" będzie mógł liczyć także na potężny bonus finansowy - dowiedział się Sport.pl. Orędownikiem tego transferu był od początku manager ekipy z The Hawthorns – Slaven Bilić. - Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do WBA. Oczywiście, naszym celem jest awans, jestem na to gotowy - powiedział Kamil Grosicki po podpisaniu kontraktu z nowym zespołem.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni Grosicki będzie miał jednak wiele szans na grę, bo 9.02 jego klub zagra z Millwall, 12.02 z Reading, a 15.02 z Nottingham Forest. Do końca sezonu WBA zagra zaś jeszcze 17 meczów.