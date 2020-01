Kamil Grosicki piłkarzem West Bromwich Albion. Skrzydłowy reprezentacji Polski podpisał z klubem półtoraroczny kontrakt. WBA jest drugie w tabeli The Championship i ma jeden cel - awans. Jeśli ten stanie się faktem, "Grosik" będzie mógł liczyć także na potężny bonus finansowy - dowiedział się Sport.pl. Orędownikiem tego transferu był od początku manager ekipy z The Hawthorns – Slaven Bilić. Chorwat bardzo lubi Kamila Grosickiego. Myślał już o jego sprowadzeniu, gdy był w Ittihad FC. Tym razem się udało. Polak kosztował milion funtów.

REKLAMA

Oficjalnie! Kamil Grosicki zaprezentowany w nowym klubie

W piątek Kamil Grosicki został zaprezentowany, jako nowy zawodnik West Bromwich Albion. - Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do WBA. Oczywiście, naszym celem jest awans, jestem na to gotowy - powiedział Polak po podpisaniu kontraktu.

I dodał: Jestem gotowy do współpracy z trenerem i nowymi kolegami z drużyny. Slaven Bilic nie jest kimś, z kim pracowałem w przeszłości, ale oczywiście znam go i jego historię. Rozmawiałem z nim, to bardzo dobry człowiek. Jestem podekscytowany. Nie mogę się doczekać spotkania z fanami.

Ogromna premia za awans do Premier League

Jak usłyszeliśmy, WBA przeznaczyło gigantyczną premię za końcowy sukces – 10 milionów funtów do podziału między zawodników. To, ile wpadnie do kieszeni "Grosika" będzie zależało od liczby jego występów na boisku. Nic dziwnego, że nagroda jest okazała. Firma KPMG policzyła, że promocja do Premier League wiąże się przelewem na klubowe konto w wysokości nawet 170 milionów funtów.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl