Kamil Grosicki piłkarzem West Bromwich Albion. Skrzydłowy reprezentacji Polski podpisał z klubem półtoraroczny kontrakt. WBA jest drugie w tabeli The Championship i ma jeden cel - awans. Jeśli ten stanie się faktem, "Grosik" będzie mógł liczyć także na potężny bonus finansowy - dowiedział się Sport.pl. Orędownikiem tego transferu był od początku manager ekipy z The Hawthorns – Slaven Bilić. Chorwat bardzo lubi Kamila Grosickiego. Myślał już o jego sprowadzeniu, gdy był w Ittihad FC. Tym razem się udało. Skrzydłowy od godz. 16 w czwartek przechodził badania medyczne. Po nich podpisał półtoraroczną umowę. Będzie zarabiał ok. 25 tysięcy funtów tygodniowo. Ma też zapisany bonus za wejście do Premier League - dowiedział się Tomasz Włodarczyk.

Mateusz Skwierawski z Wirtualnej Polski zdradził, ile za Grosickiego będą musieli zapłacić szefowie West Bromwich Albion. Jego zdaniem polski skrzydłowy będzie kosztował ok. 1 mln funtów.

Ogromna premia za awans do Premier League

Jak usłyszeliśmy, WBA przeznaczyło gigantyczną premię za końcowy sukces – 10 milionów funtów do podziału między zawodników. To, ile wpadnie do kieszeni "Grosika" będzie zależało od liczby jego występów na boisku. Nic dziwnego, że nagroda jest okazała. Firma KPMG policzyła, że promocja do Premier League wiąże się przelewem na klubowe konto w wysokości nawet 170 milionów funtów.