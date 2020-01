Manchester United zapłacił za Bruno Fernandesa 55 mln euro plus 25 mln euro rozbite na trzy raty w formie zmiennych (5 mln z tej sumy wpłynie na konto drużyny z Lizbony za rozegranie odpowiedniej liczby występów w ekipie z Old Trafford, kolejne 5 mln w przypadku kwalifikacji Man Utd do Ligi Mistrzów oraz pozostałe 15 mln będzie uzależnione od indywidualnych osiągnięć zawodnika). Dodatkowo Sporting zagwarantował sobie 10% udziału z ewentualnej następnej sprzedaży portugalskiego pomocnika. Bruno Fernandes związał się z piątym zespołem Premier League 5,5-letnim kontraktem z możliwością przedłużenia o kolejne cztery lata.

REKLAMA

Manchester United ma problemy. "Zwolnienie Solskjaera byłoby pokazem bezsilności"

Pierwszy komentarz Bruno Fernandesa po przejściu do Manchesteru United

Portugalczyk postanowił skomentować swój transfer do Manchesteru United w rozmowie z oficjalną stroną klubową:

- Moja miłość do Manchesteru United tak naprawdę zaczęła się, kiedy oglądałem grę Cristiano Ronaldo i od tego czasu jestem wielkim fanem tego wspaniałego klubu. Czuję, że występy w barwach Manchesteru United będą dla mnie czymś niesamowitym. Muszę ciężko pracować i obiecuję kibicom, że będę dawał wszystko z siebie, aby klub mógł odnieść sukcesy i zdobywać trofea.

Piłkarza pożegnał również jego dotychczasowy klub. Sporting na swoim Twitterze wstawił grafikę z Bruno Fernandesem i napisem na niej "Dziękujemy, kapitanie":

25-letni ofensywny pomocnik był jedną z największych gwiazd portugalskiej ekstraklasy. W 137 meczach w barwach Sportingu we wszystkich rozgrywkach zdobył aż 63 gole i miał 52 asysty.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl