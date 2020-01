Jak informowaliśmy wczoraj, Kamil Grosicki dostał oferty z dwóch klubów Championship: West Bromwich Albion i Nottingham Forest. Reprezentant Polski prawdopodobnie trafi do WBA, z którym toczy już rozmowy w sprawie indywidualnego kontraktu.

REKLAMA

- Kamil Grosicki dostał zgodę na rozmowy z West Bromem. Sam tego chciał. Nie jest tajemnicą, że jego kontrakt niedługo wygasa. Klub rozmawiał z jego przedstawicielami w sprawie przedłużenia umowy, ale zobaczymy, co się dzisiaj stanie [czwartek] - powiedział Grant McCann na konferencji prasowej. I dodał, że jeśli Polak odejdzie, to Hull postara się pozyskać jego następcę, ale będzie to bardzo trudne, jako że okno transferowe zamyka się już w piątek.

"Grosicki byłby wart 30-40 mln euro". Boniek zdradza, jakiej jednej rzeczy brakuje Grosickiemu

Reprezentant Polski chce długiego kontraktu

Grosicki w WBA na pewno nie chce zarabiać mniej (obecnie ma tygodniówkę na poziomie 24 tysięcy funtów) niż na KCOM Stadium. Zależy mu też na w miarę długim kontrakcie - miałby obowiązywać przez dwa i pół roku. Sprawa wyjaśni się do piątku, gdy o 23:59 zamyka się okno transferowe. WBA zajmuje drugie miejsce w tabeli The Championship. Ma 53 punkty.

Grosicki to najbardziej zapracowany podstawowy reprezentant Polski i czołowy zawodnik "Tygrysów". W tym sezonie zagrał w klubie już w 30 meczach (8 goli, 4 asysty, 2441 minut). Ostatnio zdobył bramkę w Pucharze Anglii przeciwko Chelsea.