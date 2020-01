Andre Gomes doznał koszmarnego urazu podczas listopadowego spotkania z Tottenhamem Hotspur w Premier League (1:1). Do makabrycznego zdarzenia doszło w 78. minucie meczu, gdy Heung-Min Son wślizgiem trafił w nogę Portugalczyka. W efekcie tego faulu pomocnik Evertonu zderzył się jeszcze z innym piłkarzem Spurs, Serge Aurierem i doznał złamania prawej nogi w stawie skokowym.

26-letni pomocnik od początku 2020 roku przechodził intensywną rehabilitację w kompleksie Finch Farm, należącym do Evertonu. Klub poinformował, że jego powrót do zdrowia postępuje bardzo szybko. We wtorek Portugalczyk wznowił treningi z ekipą prowadzoną przez Carlo Ancelottiego, a na swoim oficjalnym profilu na Twitterze zamieścił z niego zdjęcie.

- Dobrze jest wrócić do zespołu! Pierwsza sesja treningowa z chłopakami. Codziennie jest coraz lepiej, aby być przygotowanym do powrotu tak szybko, jak to tylko będzie możliwe - napisał Andre Gomes na swoim koncie na Twitterze.

Klub nie poinformował, kiedy piłkarz będzie gotowy do gry, ale wszystko wskazuje na to, że dojdzie do tego jeszcze w trwającym sezonie.

Everton zajmuje 12. miejsce w lidze angielskiej po 24 meczach. Już sobotę zmierzy się na wyjeździe z Watfordem (godz. 16:00).

