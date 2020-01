Saga z udziałem Bruno Fernandesa w końcu dobiega końca. Ofensywny pomocnik Sportingu Lizbona dogadał się z Manchesterem United i podpisze kontrakt z piątym zespołem angielskiej ekstraklasy. 25-latek poleci do Anglii i po przejściu testów medycznych parafuje umową ważną do końca czerwca 2024 roku - poinformował Fabrizo Romano, znany włoski dziennikarz.

REKLAMA

Manchester United ma problemy. "Zwolnienie Solskjaera byłoby pokazem bezsilności"

Angielski klub sprowadzi gwiazdę ligi portugalskiej

Na konferencji prasowej przedstawiciele Man Utd potwierdzili, że transfer zostanie sfinalizowany.

- Manchester United z przyjemnością informuje, że osiągnął porozumienie ze Sporting Clube de Portugal w sprawie przenosin Bruno Fernandesa. Umowa podlega jeszcze kwestiom medycznym i uzgadnianiu ostatnich warunków.

Manchester United zapłaci za zawodnika 55 mln euro plus 25 mln euro rozbite na trzy raty w formie zmiennych (5 mln z tej sumy wpłynie na konto drużyny z Lizbony za rozegranie odpowiedniej liczby występów w ekipie z Old Trafford, kolejne 5 mln w przypadku kwalifikacji Man Utd do Ligi Mistrzów oraz pozostałe 15 mln będzie uzależnione od indywidualnych osiągnięć zawodnika). Dodatkowo Sporting zagwarantował sobie 10% udziału z ewentualnej następnej sprzedaży portugalskiego pomocnika.

Bruno Fernandes jest jedną z największych gwiazd portugalskiej ekstraklasy. W poprzednim sezonie pomocnik Sportingu rozegrał łącznie 53 mecze, w których strzelił 32 gole i dołożył do nich 18 asyst. W obecnych rozgrywkach 25-latek wystąpił w 28 spotkaniach, zdobywając 15 bramek i miał 14 ostatnich podań.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl