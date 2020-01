Giovani Lo Celso i Steven Bergwijn to zawodnicy, których zimą kupił Tottenham. Pierwszego wykupił z Realu Betis (pomocnik przebywał już w zespole "Kogutów" na wypożyczeniu), a drugiego sprowadził z PSV Eindhoven. Na tym jednak nie koniec, bo w obliczu kontuzji Harry'ego Kane'a, londyńczykom potrzebny jest nowy napastnik.

REKLAMA

Trudna sytuacja Krzysztofa Piątka w AC Milan

Tottenham złożył ofertę napastnikowi! Co z transferem Krzysztofa Piątka?

Zdaniem Francesco Porzio, dziennikarza współpracującego z Gianlucą Di Marzio, jednym z najlepiej poinformowanych dziennikarzy na świecie, szefowie Tottenhamu zaoferowali 1,5-roczny kontrakt Olivierowi Giroud.

Francuz miałby stanowić wzmocnienie ataku i zastępstwo dla kontuzjowanego Harry'ego Kane'a. A po wyleczeniu Anglika - zostać jego konkurentem. Kontrakt 33-latka z Chelsea obowiązuje jedynie do czerwca bieżącego roku - transfer wydaje się więc realny, ponieważ dla "The Blues" obecne okno transferowe jest ostatnią okazją do zarobienia na reprezentancie Francji.

Jeśli sam Giroud także zdecyduje się na zmianę klubu (co jest bardzo prawdopodobne biorąc pod uwagę to, że w tym sezonie Premier League wystąpił w zaledwie pięciu meczach), oznaczałoby to koniec marzeń Krzysztofa Piątka na przenosiny do zespołu Jose Mourinho. Wiadomo, że Polak od kilkunastu dni jest łączony z transferem do drużyny z Londynu i rozmawiał już nawet z portugalskim trenerem. Po przyjściu Giroud, nie byłby już jednak Tottenhamowi potrzebny.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl