Christian Eriksen odszedł z Tottenhamu i podpisał 4,5-letni kontrakt z Interem. Transfer Duńczyka do angielskiego zespołu postanowił skomentować Paul Merson. Były obrońca Arsenalu i reprezentacji Anglii nie krył swojego oburzenia tą transakcją na antenie TV "Sky Sports".

REKLAMA

Zobacz wygraną Tottenhamu z Middlesbrough 2:1 w III rundzie Pucharu Anglii:

Ostry komentarz Paula Mersona dotyczący odejścia Christiana Eriksena do Interu

- Jestem trochę zszokowany. Dla Tottenhamu sprzedaż Christiana Eriksena za 17 milionów funtów jest jak kwota za filiżankę herbaty w piłkarskim świecie, w tych czasach i takim wieku - powiedział ekspert stacji "Sky Sports".

Były obrońca Arsenalu po pierwsze uważa, że Tottenham sprzedając Eriksena za tak niską kwotę nie ma praktycznie żadnych szans, aby znaleźć się na koniec sezonu w Top 4 ligi angielskiej. Natomiast po drugie, zdaniem Mersona zespół Jose Mourinho będzie bardzo trudno w tak krótkim czasie znaleźć wartościowego zastępcę za Duńczyka. Zimowe okienko transferowe w Anglii zamyka się już 31 stycznia 2020 roku.

- Tottenham musi dostać się do czołowej czwórki w lidze. Grają na nowym stadionie, sprowadzili Jose Mourinho. Będę zszokowany, jeśli uda im się zastąpić Eriksena w ciągu czterech dni. Jeśli do tego nie dojdzie, to nie widzę ich w pierwszej czwórce na koniec sezonu - stwierdził Merson.

Christian Eriksen grał w Tottenhamie od 2013 roku, gdzie przyszedł z Ajaksu za 13,5 mln euro. Zagrał w 305 meczach, strzelił 69 goli i miał 89 asyst. W tym sezonie wystąpił w 28 spotkaniach, w których zdobył trzy bramki i zaliczył tyle samo asyst.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl